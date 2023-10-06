В россии хотят ввести систему соцрейтинга по китайскому образцу

10:55 06 октября Киев, Украина

Для россиян хотят ввести систему социального рейтинга. Предлагается использовать систему для разделения россиян на классы по полезности для государства, вероятно, главным критерием "полезности" будет лояльность режиму.

Систему рейтинга "Мы" разрабатывает российский государственный социальный университет (РГСУ). Студенты университета стали первыми участниками тестовой версии программы, проходя анкетирование по различным аспектам их жизни.

Эта система аналогична китайской системе социального рейтинга, действующей на национальном уровне, где поведение людей контролируется всюду присутствующими камерами с распознаванием лиц.

Изначально каждому гражданину присваиваются 1000 баллов, которые можно увеличивать за волонтерство, донорство, хорошую кредитную историю, поддержку правительства в социальных сетях и другие факторы.



Баллы могут быть сняты за нарушение правил дорожного движения, критику правительства, участие в протестах, злоупотребление онлайн-играми и другие нарушения.



Поддерживая рейтинг на уровне 1050 и выше, граждане могут, например, рассчитывать на бесплатные продукты в одной из торговых сетей, тогда как рейтинг 599 и ниже может создать проблемы с трудоустройством, получением кредитов и привести к ограничениям в правах.



Планируется ввести «двухкомпонентный скоринг-код» для каждого гражданина, включающий «социальный статус» и «социальный уровень».



В расчетах будут учтены образование, возраст, состояние здоровья, заслуги, вклад в общество и другие параметры.