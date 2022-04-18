В России хотят возродить худсоветы для борьбы с "провокациями"

17:05 18 апреля Киев, Украина

В Госдуме РФ заявили о необходимости создания института общественных художественных советов на время войны в Украине. Член комитета по просвещению Яна Лантратова направила запрос в Минкультуры РФ.

По ее мнению, такой институт просто необходим «в условиях жесткой информационной войны». Он займется проверкой перформансов и художественных произведений на наличие "провокаций".
"Предлагаю на время проведения "специальной военной операции" ввести временную меру — институт общественных художественных советов. Это должна быть именно временная мера, исключающая влияние государственных институтов на работу художественных советов.Сейчас «общество особенно чувствительно реагирует на любые провокации», - заявила Лантратова.
Так, депутат обратила внимание на скульптуру украинского художника Олега Кулика «Большая Мать», представленную на ярмарке «Арт-Москва».
Депутат назвала ее «пошлой пародией на статую «Родина-мать зовет». По мнению Лантратовой, работа «высмеивает образ, священный для многих россиян». С ней солидарен сенатор Алексей Пушков — он назвал скульптуру Кулика «мерзостью».

Лантратова также отметила, что получает большое количество жалоб на мюзикл «Шахматы», «в постановке которого высказывается неуважение к России». Она просит Минкультуры обратить внимание на репертуар Московского дворца молодежи.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян потребовала убрать из Конституции РФ запрет на цензуру. По ее мнению, свобода слова приводила лишь к краху государства, и вообще «не в нашей исторической традиции».

В СССР институт художественных советов широко использовался во многих областях культуры, в том числе на телевидении, в кинопроизводстве, в театре и на эстраде. Группа лиц из назначенных деятелей культуры и представителей государственных органов цензурировала информацию и художественные произведения (спектакли, музыку, песни, книги), которые предназначались для широкой публики.