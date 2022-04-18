В России хотят возродить худсоветы для борьбы с "провокациями"

В Госдуме РФ заявили о необходимости создания института общественных художественных советов на время войны в Украине. Член комитета по просвещению Яна Лантратова направила запрос в Минкультуры РФ.
По ее мнению, такой институт просто необходим «в условиях жесткой информационной войны». Он займется проверкой перформансов и художественных произведений на наличие "провокаций".
Так, депутат обратила внимание на скульптуру украинского художника Олега Кулика «Большая Мать», представленную на ярмарке «Арт-Москва».
Депутат назвала ее «пошлой пародией на статую «Родина-мать зовет». По мнению Лантратовой, работа «высмеивает образ, священный для многих россиян». С ней солидарен сенатор Алексей Пушков — он назвал скульптуру Кулика «мерзостью».
Лантратова также отметила, что получает большое количество жалоб на мюзикл «Шахматы», «в постановке которого высказывается неуважение к России». Она просит Минкультуры обратить внимание на репертуар Московского дворца молодежи.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян потребовала убрать из Конституции РФ запрет на цензуру. По ее мнению, свобода слова приводила лишь к краху государства, и вообще «не в нашей исторической традиции».
В СССР институт художественных советов широко использовался во многих областях культуры, в том числе на телевидении, в кинопроизводстве, в театре и на эстраде. Группа лиц из назначенных деятелей культуры и представителей государственных органов цензурировала информацию и художественные произведения (спектакли, музыку, песни, книги), которые предназначались для широкой публики.
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