В России хотят возродить худсоветы для борьбы с "провокациями"

17:05 18 апреля Киев, Украина

В Госдуме РФ заявили о необходимости создания института общественных художественных советов на время войны в Украине. Член комитета по просвещению Яна Лантратова направила запрос в Минкультуры РФ.



По ее мнению, такой институт просто необходим «в условиях жесткой информационной войны». Он займется проверкой перформансов и художественных произведений на наличие "провокаций".

"Предлагаю на время проведения "специальной военной операции" ввести временную меру — институт общественных художественных советов. Это должна быть именно временная мера, исключающая влияние государственных институтов на работу художественных советов.Сейчас «общество особенно чувствительно реагирует на любые провокации», - заявила Лантратова.

Так, депутат обратила внимание на скульптуру украинского художника Олега Кулика «Большая Мать», представленную на ярмарке «Арт-Москва».

Депутат назвала ее «пошлой пародией на статую «Родина-мать зовет». По мнению Лантратовой, работа «высмеивает образ, священный для многих россиян» . С ней солидарен сенатор Алексей Пушков — он назвал скульптуру Кулика «мерзостью».