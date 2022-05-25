В россии хотят сажать россиян на 20 лет за участие в военных действиях против «интересов рф»

19:15 25 мая Киев, Украина

Депутаты госдумы рф предложили приравнять переход на сторону противника во время военных действий к госизмене. Наказание за это предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Законопроектом предлагается внести уточнение в статью 275 УК россии в целях отнесения к государственной измене действий, связанных с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против российской федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Участие россиян в военных действиях за рубежом против интересов россии, согласно документу, будет наказываться лишением свободы от 12 до 20 лет. За тайное сотрудничество с иностранными спецслужбами россиянам будет грозить срок до 8 лет.



Вербовка, обучение и финансирование наемника, его использование в военных действиях наказывается лишением свободы от 12 до 18 лет, следует из законопроекта. Также участие наемника в вооруженном конфликте будет наказываться лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.



Документ предусматривает и наказание за «публичный призыв к действиям против безопасности рф». Это правонарушение предлагают наказывать тюремным сроком до семи лет.



После начала войны в Украине президент владимир путин подписал закон о введении статьи о дискредитации армии в Кодекс об административных правонарушениях. Повторное правонарушение по данной статье может повлечь за собой уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК рф, предусматривающей штраф от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.