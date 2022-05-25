В россии хотят сажать россиян на 20 лет за участие в военных действиях против «интересов рф»

Депутаты госдумы рф предложили приравнять переход на сторону противника во время военных действий к госизмене. Наказание за это предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Участие россиян в военных действиях за рубежом против интересов россии, согласно документу, будет наказываться лишением свободы от 12 до 20 лет. За тайное сотрудничество с иностранными спецслужбами россиянам будет грозить срок до 8 лет.
Вербовка, обучение и финансирование наемника, его использование в военных действиях наказывается лишением свободы от 12 до 18 лет, следует из законопроекта. Также участие наемника в вооруженном конфликте будет наказываться лишением свободы на срок от 7 до 15 лет.
Документ предусматривает и наказание за «публичный призыв к действиям против безопасности рф». Это правонарушение предлагают наказывать тюремным сроком до семи лет.
После начала войны в Украине президент владимир путин подписал закон о введении статьи о дискредитации армии в Кодекс об административных правонарушениях. Повторное правонарушение по данной статье может повлечь за собой уголовное дело по ч. 1 ст. 280.3 УК рф, предусматривающей штраф от 100 до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 3 лет.
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