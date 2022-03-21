В России хотят русифицировать уличные коммерческие вывески

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев выступил с предложением запретить в России рекламные уличные вывески на иностранных языках.
Депутат отметил, что единственным государственным языком РФ, используемым для общения с клиентами и ведения коммерческого документооборота, является русский, однако значительная часть уличных вывесок в крупных городах России содержит надписи на иностранных языках.
По мнению Хамзаева, такие коммерческие баннеры не всегда информативны для россиян. Кроме того, они нивелируют государственный статус русского языка, полагает парламентарий.
Депутат отметил, что единственным государственным языком РФ, используемым для общения с клиентами и ведения коммерческого документооборота, является русский, однако значительная часть уличных вывесок в крупных городах России содержит надписи на иностранных языках.
По мнению Хамзаева, такие коммерческие баннеры не всегда информативны для россиян. Кроме того, они нивелируют государственный статус русского языка, полагает парламентарий.
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