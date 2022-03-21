В России хотят русифицировать уличные коммерческие вывески

17:04 21 марта Киев, Украина

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев выступил с предложением запретить в России рекламные уличные вывески на иностранных языках. 

Депутат отметил, что единственным государственным языком РФ, используемым для общения с клиентами и ведения коммерческого документооборота, является русский, однако значительная часть уличных вывесок в крупных городах России содержит надписи на иностранных языках.

По мнению Хамзаева, такие коммерческие баннеры не всегда информативны для россиян. Кроме того, они нивелируют государственный статус русского языка, полагает парламентарий.
"В связи с этим предлагаю обсудить вопрос о возможности внесения изменений в федеральное законодательство и иные нормативные правовые акты в части введения обязанности для российских и иностранных предприятий, осуществляющих деятельность на территории Российской Федерации, использовать в текстовом содержании уличных коммерческих вывесок исключительно русский язык, в том числе проводить и транслитерацию иностранных наименований брендов", – отмечается в письме.
 