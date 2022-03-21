В России хотят русифицировать уличные коммерческие вывески

17:04 21 марта Киев, Украина

Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев выступил с предложением запретить в России рекламные уличные вывески на иностранных языках.



Депутат отметил, что единственным государственным языком РФ, используемым для общения с клиентами и ведения коммерческого документооборота, является русский, однако значительная часть уличных вывесок в крупных городах России содержит надписи на иностранных языках.



По мнению Хамзаева, такие коммерческие баннеры не всегда информативны для россиян. Кроме того, они нивелируют государственный статус русского языка, полагает парламентарий.