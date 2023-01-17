В россии хотят лишать имущества "иноагентов" за "дискредитацию" российской армии

В госдуму рф направили предложение конфисковать имущество "иноагентов" в пользу государства за "дискредитацию" российской армии.
Соответствующее обращение на имя спикера вячеслава володина внес в нижнюю палату парламента Фонд защиты национального исторического наследия.
Директор фонда александр карабанов сказал госагентству ТАСС, что изъятие имущества у "иноагентов" и "дискредитирующих" российскую армию станет "эффективным фильтром от необдуманных действий" для граждан, не имеющих осознанной позиции.
Ранее с предложением конфисковывать имущество у россиян, покинувших страну и критикующих войну и российскую власть, выступил спикер госдумы рф вячеслав володин. По его словам, некоторые россияне позволяют себе оскорблять россию, ее жителей, солдат и офицеров и "открыто поддерживать злодеев, нацистов и убийц". Володин считает, что такие высказывания могут быть расценены как "призывы к экстремизму, реабилитация нацизма" или "дискредитация" российской армии.
Конфискацию имущества считает возможной и глава комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас. По его словам, для этого нужно прописать формулировки состава уголовного преступления и изменить Уголовный кодекс.
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