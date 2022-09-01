В россии хотят легализовать пиратскую аудио- и видеопродукцию

В госдуму внесли законопроект о принудительном лицензировании контента, который стал недоступен россиянам из-за санкций, введенных в ответ на войну против Украины.
Как заявил автор инициативы, депутат от «Справедливой россии — За правду» Андрей Кузнецов, «если компании из „недружественных“ стран не продлевают нам лицензии на кино, музыку и книги, то мы сможем сами их принудительно „приземлить“» через суд. Он считает, что правообладатели, которые отказались предоставлять контент россиянам из-за войны в Украине, «злоупотребляют правом собственности», поэтому такой закон оправдан.
По словам депутата, принудительное лицензирование уже описано в Гражданском кодексе, но касается только изобретений, полезных моделей или промышленных образцов. Теперь его планируется распространить на фильмы, компьютерные программы, музыкальные коллекции, литературные и другие произведения.
Такая мера будет применяться только к контенту, авторские и смежные права на который полностью недоступны на рынке. Правообладатели смогут получить деньги через специальные рублевые счета. По указу президента рф владимира путина, доступ к ним будет давать правительственная комиссия.
Кузнецов отметил, что законопроект поможет «устоять отечественным театрам, кинотеатрам и онлайн-платформам, лишившимся заработка из-за отзыва лицензий». Он уверен, что это пойдет на благо и зарубежным авторам, «которые перестали получать выплаты», а также предотвратит развитие пиратства.
О разработке законопроекта стало известно еще весной. В мае против принудительного лицензирования выступила ассоциация «Интернет-видео» — в нее входят крупные российские онлайн-кинотеатры, включая ivi, Okko, «Амедиатеку», Start и viju. Авторы письма в госдуму, Минкульт и другие ведомства посчитали инициативу «легализацией пиратства».
Гендиректор онлайн-кинотеатра Kion Игорь Мишин назвал ее «диверсией и катастрофой». По его словам, в этом случае кино появится и у пиратов. Обилие «топового голливудского контента» ударит по российскому кинопроизводству, которое потеряет смысл, а кинобизнес перестанет развиваться из-за пиратства, добавил он.
Гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин отметил, что онлайн-кинотеатры не смогут пользоваться принудительной лицензией, поскольку иностранный правообладатель сочтет это пиратством. При этом «у него есть все рычаги и возможности для блокировки наших приложений и систем», добавил он.
После вторжения в Украину с россией отказалась работать пятерка крупнейших голливудских студий: Universal Pictures, Warner Bros., Walt Disney Pictures, Sony Pictures и Paramount Pictures.
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