В России хотят легализировать выпуск авто класса "Евро-0"

Правительство РФ планирует разрешить крупным автопроизводителям выпускать в России машины экологического класса "Евро-0", наиболее загрязняющим воздух.
По нынешним техническим регламентам автомобили в стране должны соответствовать Евро-5 и выше. Сейчас на рассмотрении в Кабмине находится проект постановления о временной отмене этих требований.
Согласно документу, для легковых и небольших грузовых авто разрешается любой экологический класс. Для легких коммерческих машин и грузовиков с дизельными двигателями необходим минимум Евро-1, так как класс ниже в принципе не предусмотрен. Для грузовых автомобилей с газовыми двигателями требуется Евро-3 и выше.
Радикальное снижение экологических требований к транспорту связано с уходом Bosch с российского рынка. Компания производит системы управления двигателем, которые регулируют мощность и уровень вредных выбросов.
Евро-0 действовало в России до 2002 года, тогда как в Европе, США и Японии его запретили на десять лет раньше. После Евро-0 в РФ перешли сразу на Евро-2.
Согласно стандартам Евро-0, ограничения по выбросам касаются только углеводородов, окиси углерода и оксидов азота. Нет никаких требований к уровню дыма и содержанию твердых частиц в выхлопе. Если грузовик с двигателем Евро-0 будет ежедневно работать по восемь часов, то за год он произведет почти шесть тонн выхлопных газов.
По нынешним техническим регламентам автомобили в стране должны соответствовать Евро-5 и выше. Сейчас на рассмотрении в Кабмине находится проект постановления о временной отмене этих требований.
Согласно документу, для легковых и небольших грузовых авто разрешается любой экологический класс. Для легких коммерческих машин и грузовиков с дизельными двигателями необходим минимум Евро-1, так как класс ниже в принципе не предусмотрен. Для грузовых автомобилей с газовыми двигателями требуется Евро-3 и выше.
Радикальное снижение экологических требований к транспорту связано с уходом Bosch с российского рынка. Компания производит системы управления двигателем, которые регулируют мощность и уровень вредных выбросов.
Евро-0 действовало в России до 2002 года, тогда как в Европе, США и Японии его запретили на десять лет раньше. После Евро-0 в РФ перешли сразу на Евро-2.
Согласно стандартам Евро-0, ограничения по выбросам касаются только углеводородов, окиси углерода и оксидов азота. Нет никаких требований к уровню дыма и содержанию твердых частиц в выхлопе. Если грузовик с двигателем Евро-0 будет ежедневно работать по восемь часов, то за год он произведет почти шесть тонн выхлопных газов.
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