В России готовят список «неугодных» артистов, выступивших против войны

20:38 14 марта Киев, Украина





Уже опубликован список из 22 артистов, на которых распространяется это требование. В него, в частности, попали Иван Дорн, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Монатик, группа «Океан Эльзы», а также Борис Гребенщиков, Валерий Меладзе, Максим Галкин, Оксимирон и Нойз МС. По словам Неназванный концертный промоутер сообщил, что ему запретили приглашать на выступления в Россию ряд украинских исполнителей, а также российских артистов, выступавших против войны с Украиной, кроме того запрещен и ряд украинских песен, передает Медуза.Уже опубликован список из 22 артистов, на которых распространяется это требование. В него, в частности, попали Иван Дорн, Светлана Лобода, Вера Брежнева, Монатик, группа «Океан Эльзы», а также Борис Гребенщиков, Валерий Меладзе, Максим Галкин, Оксимирон и Нойз МС. По словам

промоутера, ему сказали, что выступления этих артистов «крайне нежелательны».

Этот же список получил участник неназванной музыкальной группы, который в выходные выступал в одном из баров Москвы. Перед концертом организаторы передали ему список музыкантов, чьи песни не должны звучать со сцены.



Кроме того, с некоторых артистов стали брать письменное обязательство, что они не будут использовать на концертах национальную символику Украины или высказываться о проведении Вооруженными силами РФ "специальной военной операции на Украине".