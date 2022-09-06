В россии экс-журналиста Ивана Сафронова приговорили к 22 годам заключения за "госизмену"

13:13 06 сентября Киев, Украина





Об этом сообщается на сайте Amnesty International.



Как сообщают российские СМИ, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.



В общей сложности Сафронов находится под арестом уже более двух лет, следователи и прокуроры предлагали ему соглашение в обмен на показания. В последний раз – прямо в зале суда, предложив вдвое уменьшить запрашиваемый для него срок, но он отказался. По словам Сафронова, не было шпионажа, была журналистика.



32-летний Сафронов, ранее работавший корреспондентом "Коммерсанта" и "Ведомостей", был арестован 7 июля 2020 года. Его обвинили в "государственной измене". По версии следствия он якобы передал конфиденциальную государственную информацию двум иностранцам во время работы журналистом.



В частности, в 2015 году он якобы передал политологу Демури Воронину информацию о российских войсках в Сирии, в 2017-м предоставил через своего друга Мартина Лариша данные о поставках оружия из россии в страны Африки и информацию о деятельности российских военных на Ближнем Востоке.



По версии ФСБ, подкрепляемой только справкой из Службы внешней разведки, Воронин работал на разведку Германии, а Лариш – на разведку Чехии.



По анализу обвинительного заключения по делу Сафронова, которое провело издание "Проект", все "государственные тайны", в разглашении которых обвинили журналиста, до сих пор находятся в свободном доступе. Также исследователи не нашли ни одного чиновника, который передавал ему секретные данные.



Адвокаты экс-журналиста также утверждают, что вся собранная им информация была получена из открытых источников и остается доступной в них. Воронин, один из двух человек, якобы получивших конфиденциальную информацию, признал в суде, что дал ложные показания против обвиняемого.



Представительница Amnesty International в рф Наталья Прилуцкая назвала приговор "абсурдно суровым" и символизирующим "опасную реальность, с которой сегодня сталкиваются российские журналисты".



Это также разоблачает недостатки российской системы правосудия и безнаказанность государственных органов, регулярно фабрикующих дела с незначительными или без доказательств их поддержки, подчеркнула она.



Прилуцкая рассказала, что с момента ареста Сафронова в июле 2020 года его адвокаты неоднократно испытывали препятствия со стороны властей, а расследование его дела и сам суд сопровождались многочисленными процессуальными нарушениями. Московский городской суд приговорил бывшего журналиста, советника главы национального космического агентства "Роскосмос" Ивана Сафронова к 22 годам лишения свободы за "государственное предательство".Об этом сообщается на сайте Amnesty International.Как сообщают российские СМИ, он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.В общей сложности Сафронов находится под арестом уже более двух лет, следователи и прокуроры предлагали ему соглашение в обмен на показания. В последний раз – прямо в зале суда, предложив вдвое уменьшить запрашиваемый для него срок, но он отказался. По словам Сафронова, не было шпионажа, была журналистика.32-летний Сафронов, ранее работавший корреспондентом "Коммерсанта" и "Ведомостей", был арестован 7 июля 2020 года. Его обвинили в "государственной измене". По версии следствия он якобы передал конфиденциальную государственную информацию двум иностранцам во время работы журналистом.В частности, в 2015 году он якобы передал политологу Демури Воронину информацию о российских войсках в Сирии, в 2017-м предоставил через своего друга Мартина Лариша данные о поставках оружия из россии в страны Африки и информацию о деятельности российских военных на Ближнем Востоке.По версии ФСБ, подкрепляемой только справкой из Службы внешней разведки, Воронин работал на разведку Германии, а Лариш – на разведку Чехии.По анализу обвинительного заключения по делу Сафронова, которое провело издание "Проект", все "государственные тайны", в разглашении которых обвинили журналиста, до сих пор находятся в свободном доступе. Также исследователи не нашли ни одного чиновника, который передавал ему секретные данные.Адвокаты экс-журналиста также утверждают, что вся собранная им информация была получена из открытых источников и остается доступной в них. Воронин, один из двух человек, якобы получивших конфиденциальную информацию, признал в суде, что дал ложные показания против обвиняемого.Представительница Amnesty International в рф Наталья Прилуцкая назвала приговор "абсурдно суровым" и символизирующим "опасную реальность, с которой сегодня сталкиваются российские журналисты".Это также разоблачает недостатки российской системы правосудия и безнаказанность государственных органов, регулярно фабрикующих дела с незначительными или без доказательств их поддержки, подчеркнула она.Прилуцкая рассказала, что с момента ареста Сафронова в июле 2020 года его адвокаты неоднократно испытывали препятствия со стороны властей, а расследование его дела и сам суд сопровождались многочисленными процессуальными нарушениями.

"Всем, кто следил за этим делом, быстро стало ясно, что это обвинение не имеет ничего общего с правосудием, Сафронова судили только за его журналистскую деятельность", - сказала правозащитница.

Она подчеркнула, что единственным "преступлением" экс-журналиста был сбор информации из открытых источников, знакомство и дружба с иностранцами.



За несколько часов до оглашения приговора Евросоюз призвал снять с Сафронова обвинения и освободить его без всяких условий.