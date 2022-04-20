20:48 20 апреля Киев, Украина

В Петербургской школе № 321 учительница основ религиозных культур и светской этики показала ученикам 4-го класса фильм Никиты Михалкова «Откуда растут ноги» о происхождении нацизма (с трупами и маркировкой 18+).

Журналисты сообщают, что фильм начинается с чёрно-белых фотографий трупов изнасилованных женщин, у одной из которых из вспоротого живота вывалились внутренности. Демонстрируются кадры документальной хроники, фотографии трупов, узников концлагерей и опытов врачей на еврейских детях, видео с казнью украинских националистов в 1946 году, бомбардировки Донбасса и сюжеты российских теленовостей.



После этого в родительском чате появились сообщения, что дети «рыдали от ужаса, а один мальчик обещал забрызгать перцовкой показанную в фильме украинскую девочку и разобрать её на органы». Учительница оправдывалась тем, что таким образом хотела предотвратить "русофобские настроения" и привить детям патриотизм, чтобы они не стали жертвами "митингов Навального".



Чудовища несущие "русский мир" полностью уничтожили детство в Украине, а теперь уничтожают и в России