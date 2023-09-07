В россии дефицит топлива угрожает сельскому хозяйству - министр

15:27 07 сентября Киев, Украина





По словам Патрушева, если еще неделю назад сельхозпроизводителей беспокоили высокие цены на Министр сельского хозяйства россии, Дмитрий Патрушев, предупредил, что дефицит топлива, который сейчас наблюдается в стране, может серьезно повлиять на сельское хозяйство и урожайность. Эта проблема ставит под угрозу сбор урожая и посевы озимых культур.По словам Патрушева, если еще неделю назад сельхозпроизводителей беспокоили высокие цены на топливо , то теперь налицо полное отсутствие необходимого топлива.

"У нас проблемы именно уже с наличием. Мы сейчас остановим и сбор урожая, и не сможем провести посевы озимых. Это будет катастрофой", - подчеркнул Патрушев.

Он также отметил, что сейчас приходится вести работу с нефтеперерабатывающими заводами в ручном режиме в каждом регионе, чтобы обеспечить сельхозпредприятия топливом. Решение этой проблемы стоит на повестке дня как экстренная задача.