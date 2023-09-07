В россии дефицит топлива угрожает сельскому хозяйству - министр

Министр сельского хозяйства россии, Дмитрий Патрушев, предупредил, что дефицит топлива, который сейчас наблюдается в стране, может серьезно повлиять на сельское хозяйство и урожайность. Эта проблема ставит под угрозу сбор урожая и посевы озимых культур.
По словам Патрушева, если еще неделю назад сельхозпроизводителей беспокоили высокие цены на топливо, то теперь налицо полное отсутствие необходимого топлива.
По словам Патрушева, если еще неделю назад сельхозпроизводителей беспокоили высокие цены на топливо, то теперь налицо полное отсутствие необходимого топлива.
Он также отметил, что сейчас приходится вести работу с нефтеперерабатывающими заводами в ручном режиме в каждом регионе, чтобы обеспечить сельхозпредприятия топливом. Решение этой проблемы стоит на повестке дня как экстренная задача.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии