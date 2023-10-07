В россии число заключенных сократилось на полмиллиона

Сообщение о снижении числа отбывающих наказание в колониях звучало бы обнадеживающе, если бы это была не россия и не во время войны. В этой агрессивной стране преступность ни коим образом не сокращается. Так куда исчезают заключенные?
Как заявил заместитель министра юстиции рф Всеволод Вуколов, количество заключенных в российских исправительных колониях якобы сократилось до 266 тысяч человек. Десять лет назад заключенных было почти 700 000 человек.
Издание отмечает, что это первое публичное сообщение о количестве заключенных в колониях после того, как Федеральная служба исполнения наказаний рф в ноябре 2022 года перестала публиковать эту статистику на фоне вербовки в ЧВК "Вагнера".
Количество заключенных в российских колониях действительно сокращается уже много лет, но в 2022 году осужденных к тому же стали массово вербовать в отряды "ЧВК Вагнера".
Тогда за два осенних месяца 2022 года из российских колоний внезапно исчезли сразу 23 тысячи заключенных. А по итогам всего 2022 года сокращение составило 32 тысячи человек.
Участие заключенных в войне против Украины
Рф начала активно отправлять заключенных на войну против Украины в прошлом году. Сначала вербовкой занималась ЧВК "Вагнера", затем этот процесс возглавил Минобороны рф.
Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало перехват, в котором российский военный рассказал, что на фронт для войны в Украину начали привозить заключенных из Улан-Удэ и Бурятии.
В мае Генштаб ВСУ сообщал, что время на подготовку мобилизованных заключенных в рф сократили почти втрое из-за значительных потерь живой силы.
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