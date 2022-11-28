В россии будут регулярно пересчитывать военнообязанных

15:29 28 ноября Киев, Украина

В россии решили взять "под колпак" всех военнообязанных мужчин, для этого создадут «витрину данных», откуда власти будут собирать информацию для ежедневного обновления данных о военнообязанных россиянах.

«Витрину данных» создадут на базе «Гособлака». В рамках инициативы сведения о гражданах будут предоставлять МВД, МЧС, Росгвардия, ФСИН, ФССП, Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещения, Минсельхоз, Минспорт, Минцифры, ФНС, Центризбирком, Пенсионный фонд рф и органы государственной власти субъектов рф.