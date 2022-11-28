В россии будут регулярно пересчитывать военнообязанных

В россии решили взять "под колпак" всех военнообязанных мужчин, для этого создадут «витрину данных», откуда власти будут собирать информацию для ежедневного обновления данных о военнообязанных россиянах.
«Витрину данных» создадут на базе «Гособлака». В рамках инициативы сведения о гражданах будут предоставлять МВД, МЧС, Росгвардия, ФСИН, ФССП, Минздрав, Минобрнауки, Минпросвещения, Минсельхоз, Минспорт, Минцифры, ФНС, Центризбирком, Пенсионный фонд рф и органы государственной власти субъектов рф.
Соответствующий проект постановления правительства, разработанный Минцифры рф, размещен на официальном портале правовой информации.
Среди данных, которые будут храниться на «витринах», — серия и номер паспорта каждого военнообязанного, ИНН, дата и место рождения, адрес постоянной и временной регистрации, информация о судимостях и образовании, номера мобильных телефонов, адреса электронной почты, подробная информация о работодателях, личной недвижимости и транспорте, а также подробные данные о здоровье.
Напомним, в пятницу, 25 ноября, президент владимир путин потребовал от Минцифры и Минобороны подготовить до 1 апреля 2024 года государственный ресурс со сведениями о военнообязанных гражданах.
Среди данных, которые будут храниться на «витринах», — серия и номер паспорта каждого военнообязанного, ИНН, дата и место рождения, адрес постоянной и временной регистрации, информация о судимостях и образовании, номера мобильных телефонов, адреса электронной почты, подробная информация о работодателях, личной недвижимости и транспорте, а также подробные данные о здоровье.
Напомним, в пятницу, 25 ноября, президент владимир путин потребовал от Минцифры и Минобороны подготовить до 1 апреля 2024 года государственный ресурс со сведениями о военнообязанных гражданах.
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