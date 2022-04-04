В россии безработица может вернуться к 7-8%, как в 1990е

18:22 04 апреля Киев, Украина





По итогам недели, завершившейся 20 марта, число вакансий в стране упало на 20,7% по сравнению с последней довоенной неделей (14-20 февраля), следует из статистики, которую приводит в обзоре Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАПК).



Обвальное падение спроса на квалифицированный труд было зафиксировано во всех федеральных округах, а наибольшие потери понесла Москва - оазис «среднего класса» с максимальной долей зарубежного бизнеса и сектора услуг. За месяц вакансий в столице и области стало меньше на 25,7%, в Санкт-Петербурге сокращение составило 23,9%. Массовый исход иностранных компаний и сжатие экономики, которое, по прогнозам западных банков, станет сильнейшим с 1994 года, - свалили в штопор российский рынок труда.По итогам недели, завершившейся 20 марта, число вакансий в стране упало на 20,7% по сравнению с последней довоенной неделей (14-20 февраля), следует из статистики, которую приводит в обзоре Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАПК).Обвальное падение спроса на квалифицированный труд было зафиксировано во всех федеральных округах, а наибольшие потери понесла Москва - оазис «среднего класса» с максимальной долей зарубежного бизнеса и сектора услуг. За месяц вакансий в столице и области стало меньше на 25,7%, в Санкт-Петербурге сокращение составило 23,9%.

«Уменьшение числа вакансий наблюдалось во всех профессиональных сферах, за исключением госслужбы и НКО», - пишут эксперты ЦМАКП.

Количество объявлений о найме административного персонала упало на 32%, специалистов в массмедиа - на 33%, HR-менеджеров - на 35%. Вакансий в автомобильном бизнесе стало меньше на 38% за месяц, в страховании - на 57%.



Даже компании, добывающие полезные ископаемые, снижают найм сотрудников (на 14% за месяц), следуя за строительным бизнесом и фармацевтикой, где число вакансий уменьшилось на 15% и 9% соответственно.



Активность соискателей, напротив, заметно увеличилась во всех профессиональных сферах, сигнализируя о росте безработице и сложностях с трудоустройством. За неделю 14-20 марта по отношению к неделе 14-20 февраля число активных резюме выросло на 8,1%, констатирует ЦМАКП.



Россия встретила кризис с рекордным низким уровнем безработицы - 4%, по методологии Международной организации труда. Но уход множества иностранных компаний, фактический запрет на поставки ряда импортных товаров, а также неизбежное сокращение иностранных и внутренних инвестиций приведут к росту числа безработных, предупреждает профессор Городского университета Нью-Йорка Бранко Миланович.



Безработица может вернуться к 7-8%, как в 1990е, прогнозирует он.