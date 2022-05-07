В россии активно набирают специалистов по мобилизации

08:26 06 мая Киев, Украина

В то время, как пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков в четверг назвал сообщения о возможной мобилизации «чушью» и неправдой, а спикер Госдумы Вячеслав Володин сказал «нет», отвечая вопрос: может ли начаться массовый призыв в армию, госструктуры - от Камчатки до Москвы - набирают сотрудников по мобилизационной подготовке и работе в военное время.



29 апреля московская инспекция Федеральной налоговой службы №17 по крупнейшим налогоплательщикам опубликовала вакансию на должность «сотрудника службы безопасности». Согласно объявлению, соискателю предстоит отвечать за «мобилизационную подготовку инспекции к деятельности в военное время и в условиях военного и чрезвычайного положения».



В тот же день эксперта направления мобилизационной подготовки и мобилизации начало искать УВД по Северо-Западному округу Москвы. В его обязанности входит подготовка «документов мобилизационного планирования», а также реализация «специальных решений федеральных органов исполнительной власти в части, касающейся мобилизационной готовности и мобилизационной подготовки».



За последнюю неделю объявления о вакансиях специалистов по вопросам мобилизации и гражданской обороны на сервисе HeadHunter разместили ГУП РК Крым-Фармация (Симферополь), Тюменское МТУ Росавиации, ОГБУЗ Инфекционная клиническая больница им. Е.Н. Павловского (Белгород), Международный аэропорт Петропавловск-Камчатский (Елизово).



Государственная Новосибирская областная клиническая больница 4 мая опубликовала объявление о поиске специалиста по «мобилизационной работе» с зарплатой от 22 тысяч рублей.



Московский НПЦ «Вигстар», входящей в Объединенную приборостроительную корпорацию, предлагает 60 тысяч рублей «специалисту по мобилизационной работе». В обязанности кандидата входит «проведение мероприятий по переводу производства на работу в условиях военного времени», в том числе при «объявлении мобилизации».