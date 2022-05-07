В Риге снесут советский памятник

13:39 06 мая Киев, Украина

В Риге памятник советским воинам будет демонтирован в парке Победы.

Об этом в интервью TV24 в пятницу заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.



По словам премьера, памятник, по сути, прославляет оккупацию Латвии, и в независимом государстве ему нет места.

"Похоже, настал момент, когда общество однозначно считает, что места для этого памятника нет. Нужно только найти способ, когда и как (снести)", - заявил Кариньш.



Сейчас депутаты Комиссии Сейма по международным делам рассматривают разные аспекты этой ситуации.



Кариньш считает, что после начала войны отношение русскоговорящего населения к образу России изменилось. Это, в частности, связано с запретом на вещание российских телеканалов — в результате люди "вышли из тени пропаганды".



Поэтому, по словам премьера, сейчас вопрос памятника уже не настолько раскалывает общество, как это было в начале войны.

"Сейчас все или черное, или белое. Если ты поддерживаешь Россию, то ты поддерживаешь убийства и изнасилования мирного населения в Украине. Если не поддерживаешь – ты за свободу и демократические ценности", – отметил премьер.