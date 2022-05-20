В Риге прошла акция "За освобождение от советского наследия"

20:31 20 мая Киев, Украина

В ходе шествия "За освобождение от советского наследия" в центр Риги вышли тысячи человек.

Об этом сообщило издание Delfi.



Организаторы предполагают, что в шествии могут принять участие около 5000 человек. У участников мероприятия много латвийских и несколько украинских флагов. Некоторые несут плакаты с надписями "Stop Rashism", "На латышской земле - правила латышей".



Организаторы мероприятия подчеркивают, что акция – это "инициатива латышского народа, которую не спонсирует ни одна политическая сила". В ходе акции выступления политиков не запланированы.



Решение провести ход "За освобождение от советского наследия" является фактически реакцией на события вокруг советского памятника в парке Победы в Риге. Однако требования организаторов ходы уже не ограничиваются только сносом памятника, который защищают пророссийски настроенные граждане.



Они настаивают, что подобные мемориальные сооружения должны быть снесены по всей стране, а нелояльных граждан следует лишать гражданства, выдворять из страны и запрещать им баллотироваться на выборах.



Организаторы шествия уже приступили к сбору подписей за запрет занимать должности в государственных и муниципальных учреждениях "прокремлевски настроенным людям".