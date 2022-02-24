В РФ задерживают участников антивоенных пикетов

18:00 24 Февраль Киев, Украина





Следственный комитет, государственный орган, расследующий особо тяжкие преступления, предупредил россиян о юридических последствиях за участие в несанкционированных акциях протеста, связанных с «напряженной внешнеполитической обстановкой». Российские власти в четверг предупредили антивоенных сторонников о том, чтобы они не собирались на акции протеста после того, как президент Владимир Путин начал вторжение в Украину.Следственный комитет, государственный орган, расследующий особо тяжкие преступления, предупредил россиян о юридических последствиях за участие в несанкционированных акциях протеста, связанных с «напряженной внешнеполитической обстановкой».

«Следует осознавать негативные правовые последствия этих действий в виде привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.

В МВД России заявили, что примут «все необходимые меры для обеспечения общественного порядка».



В России действуют строгие законы о протестах, и демонстрации часто заканчиваются массовыми арестами.



Некоторые россияне призвали в социальных сетях людей выйти на улицы в знак протеста против нападения на Украину.



Независимый правозащитник, ОВД-инфо, сообщил, что по меньшей мере 27 человек были арестованы по всей России за проведение антивоенных

акций протеста.

Находящийся в заключении лидер российской оппозиции Алексей Навальный заявил, что он против вторжения.