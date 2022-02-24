В РФ задерживают участников антивоенных пикетов

18:00 24 Февраль Киев, Украина

Российские власти в четверг предупредили антивоенных сторонников о том, чтобы они не собирались на акции протеста после того, как президент Владимир Путин начал вторжение в Украину.

Следственный комитет, государственный орган, расследующий особо тяжкие преступления, предупредил россиян о юридических последствиях за участие в несанкционированных акциях протеста, связанных с «напряженной внешнеполитической обстановкой».
«Следует осознавать негативные правовые последствия этих действий в виде привлечения к уголовной ответственности», — говорится в сообщении.
В МВД России заявили, что примут «все необходимые меры для обеспечения общественного порядка».

В России действуют строгие законы о протестах, и демонстрации часто заканчиваются массовыми арестами.

Некоторые россияне призвали в социальных сетях людей выйти на улицы в знак протеста против нападения на Украину.

Независимый правозащитник, ОВД-инфо, сообщил, что по меньшей мере 27 человек были арестованы по всей России за проведение антивоенных
акций протеста.
Находящийся в заключении лидер российской оппозиции Алексей Навальный заявил, что он против вторжения.
«Я против этой войны. Эта война между Россией и Украиной была развязана, чтобы прикрыть воровство у российских граждан и отвлечь их внимание от проблем, которые существуют внутри страны», — сказал Навальный.