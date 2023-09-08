В рф задержали граждан Украины и ЦА за нелегальные поставки военной техники

19:09 07 сентября Киев, Украина

ФСБ россии объявила о задержании и аресте граждан Украины и Центральной Азии, которые, по данным спецслужбы, участвовали в нелегальных поставках деталей российской военной авиационной техники в страны Западной Европы.

Это сообщение передает российское информационное агентство.

Все подозреваемые в этом деле были задержаны и находятся под стражей.

По словам ФСБ, речь идет о преступной группе, состоящей из граждан Украины и одного из регионов Центральной Азии, которая регулярно приобретала в российской федерации и восстанавливала узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов с намерением незаконно экспортировать их за пределы страны, включая поставки для Вооруженных сил Украины.

Спецслужба не уточнила количество арестованных в рамках этой операции.
 
"В ходе оперативных мероприятий сотрудниками федеральной службы безопасности изъято более 100 комплектующих изделий для боевой авиационной техники, а также обнаружены 117 тысяч долларов США и 59 тысяч евро. Получены документы, подтверждающие участие арестованных в организации ремонтных и восстановительных работ по деталям для украинских военных самолетов и вертолетов", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.