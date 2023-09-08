В рф задержали граждан Украины и ЦА за нелегальные поставки военной техники

"В ходе оперативных мероприятий сотрудниками федеральной службы безопасности изъято более 100 комплектующих изделий для боевой авиационной техники, а также обнаружены 117 тысяч долларов США и 59 тысяч евро. Получены документы, подтверждающие участие арестованных в организации ремонтных и восстановительных работ по деталям для украинских военных самолетов и вертолетов", - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.