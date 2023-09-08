В рф задержали граждан Украины и ЦА за нелегальные поставки военной техники

ФСБ россии объявила о задержании и аресте граждан Украины и Центральной Азии, которые, по данным спецслужбы, участвовали в нелегальных поставках деталей российской военной авиационной техники в страны Западной Европы.
Это сообщение передает российское информационное агентство.
Все подозреваемые в этом деле были задержаны и находятся под стражей.
По словам ФСБ, речь идет о преступной группе, состоящей из граждан Украины и одного из регионов Центральной Азии, которая регулярно приобретала в российской федерации и восстанавливала узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов с намерением незаконно экспортировать их за пределы страны, включая поставки для Вооруженных сил Украины.
Спецслужба не уточнила количество арестованных в рамках этой операции.
Это сообщение передает российское информационное агентство.
Все подозреваемые в этом деле были задержаны и находятся под стражей.
По словам ФСБ, речь идет о преступной группе, состоящей из граждан Украины и одного из регионов Центральной Азии, которая регулярно приобретала в российской федерации и восстанавливала узлы и агрегаты боевых самолетов и вертолетов с намерением незаконно экспортировать их за пределы страны, включая поставки для Вооруженных сил Украины.
Спецслужба не уточнила количество арестованных в рамках этой операции.
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