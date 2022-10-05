В рф возбудили первое уголовное дело на уклониста от "частичной" мобилизации

16:35 05 октября Киев, Украина

В городе Пенза российской федерации возбуждено уголовное дело против 32-летнего мужчины за уклонение от службы после объявления "частичной" мобилизации.

Об этом сообщил глава правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.



Мужчина отказался подписывать повестку в военкомат, после чего его задержала полиция при участии ОМОНа. Мужчина обвиняется в «уклонении от прохождения военной службы» по статье 328 УК рф, сейчас он находится в изоляторе. 5 октября суд изберет ему меру пресечения.



Максимальное наказание по этой статье — два года лишения свободы.



Адвокат задержанного уже подал ходатайство о прекращении уголовного преследования. Защитник считает дело незаконным, поскольку, согласно разъяснениям Верховного суда рф, указанная статья применяется только к гражданам, уклоняющимся от срочной военной службы.



24 сентября президент рф владимир путин подписал закон об ужесточении наказания за нарушения, совершенные «в период мобилизации или военного положения».



За отказ воевать будут сажать на срок до трех лет (и до 10 лет, если это повлекло тяжкие последствия). Такой же срок предусмотрен за добровольную сдачу в плен.



Кроме того, закон вводит уголовное наказание за самовольное оставление места службы. Если человека не было в части до 10 суток, ему грозит до 5 лет лишения свободы, за «самоволку» на месяц — до 7 лет, за отсутствие более месяца — до 10 лет.