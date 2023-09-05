В рф усиливают информационный контроль, ограничивая доступ к VPN - британская разведка

10:52 10 августа Киев, Украина





Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки. Власти рф пытаются усилить цензуру, ограничивая доступ россиян к виртуальным частным сетям (VPN) , которые дают пользователям доступ к объективным международным новостным источникам, в частности о войне в Украине.Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

"В течение последней недели российские власти, вероятно, усилили меры по препятствованию доступа российских граждан к виртуальным частным сетям (VPN). Отчеты свидетельствуют о том, что многие из самых популярных VPN оказались непригодными для использования в некоторых регионах россии", — говорится в отчете.

VPN позволяют пользователям маскировать свой доступ в Интернет, поддерживать конфиденциальность и обходить государственную цензуру.



В британской разведке отметили, что VPN очень популярны в россии, несмотря на то, что они запрещены с 2017 года. Они дают пользователям доступ к "объективным международным источникам новостей, в частности, о войне в Украине".