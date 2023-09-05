В рф усиливают информационный контроль, ограничивая доступ к VPN - британская разведка

10:52 10 августа Киев, Украина

Власти рф пытаются усилить цензуру, ограничивая доступ россиян к виртуальным частным сетям (VPN), которые дают пользователям доступ к объективным международным новостным источникам, в частности о войне в Украине.

Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
"В течение последней недели российские власти, вероятно, усилили меры по препятствованию доступа российских граждан к виртуальным частным сетям (VPN). Отчеты свидетельствуют о том, что многие из самых популярных VPN оказались непригодными для использования в некоторых регионах россии", — говорится в отчете.
VPN позволяют пользователям маскировать свой доступ в Интернет, поддерживать конфиденциальность и обходить государственную цензуру.

В британской разведке отметили, что VPN очень популярны в россии, несмотря на то, что они запрещены с 2017 года. Они дают пользователям доступ к "объективным международным источникам новостей, в частности, о войне в Украине".
"VPN, вероятно, является наибольшей уязвимостью в попытках российских властей установить всеобъемлющий внутренний контроль над информацией. Помимо увеличения технических сбоев, российское государство также начало информационную кампанию, пытаясь напугать граждан, чтобы они избегали VPN, утверждая, что они подвергают личные данные риску", — говорится в сообщении.