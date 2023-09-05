В рф усиливают информационный контроль, ограничивая доступ к VPN - британская разведка

Власти рф пытаются усилить цензуру, ограничивая доступ россиян к виртуальным частным сетям (VPN), которые дают пользователям доступ к объективным международным новостным источникам, в частности о войне в Украине.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
Об этом сообщает Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.
VPN позволяют пользователям маскировать свой доступ в Интернет, поддерживать конфиденциальность и обходить государственную цензуру.
В британской разведке отметили, что VPN очень популярны в россии, несмотря на то, что они запрещены с 2017 года. Они дают пользователям доступ к "объективным международным источникам новостей, в частности, о войне в Украине".
В британской разведке отметили, что VPN очень популярны в россии, несмотря на то, что они запрещены с 2017 года. Они дают пользователям доступ к "объективным международным источникам новостей, в частности, о войне в Украине".
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