В рф требуют от рабочих предприятий перечислять часть зарплаты на поддержку "ЛДНР"

В россии организовали кампанию по поддержке городов, находящихся под контролем так называемых "ЛНР" и "ДНР". Рабочих рф заставляют перечислять от 5% до 10% заработной платы в помощь непризнанным "республикам".
Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа".
Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа".
Такие события фиксируют и в других регионах россии, по которым власти неофициально закрепили статус кураторов непризнанных "республик".
Рабочие предприятий уже начали выражать свое недовольство и отказывать администрации.
Сбор денежных средств осуществляется через Федерацию независимых профсоюзов россии (официальный профсоюз в рф).
Рабочие предприятий уже начали выражать свое недовольство и отказывать администрации.
Сбор денежных средств осуществляется через Федерацию независимых профсоюзов россии (официальный профсоюз в рф).
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