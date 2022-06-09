В рф требуют от рабочих предприятий перечислять часть зарплаты на поддержку "ЛДНР"

17:05 09 июня Киев, Украина

В россии организовали кампанию по поддержке городов, находящихся под контролем так называемых "ЛНР" и "ДНР". Рабочих рф заставляют перечислять от 5% до 10% заработной платы в помощь непризнанным "республикам".



Об этом сообщает "Восточная правозащитная группа".

"Например, за г. Хрустальный (Красный Луч) куратором закреплена Республика Башкортостан (Башкирия) как субъект россии. На предприятиях Башкортостана от рабочих требуют перечислять ежемесячно от 5% до 10% заработной платы для поддержки незаконных вооруженных формирований "ЛНР" и "ДНР", - говорится в сообщении.

Такие события фиксируют и в других регионах россии, по которым власти неофициально закрепили статус кураторов непризнанных "республик".



Рабочие предприятий уже начали выражать свое недовольство и отказывать администрации.



Сбор денежных средств осуществляется через Федерацию независимых профсоюзов россии (официальный профсоюз в рф).