В рф рекордно увеличат расходы на полицию, росгвардию и спецслужбы

15:25 23 сентября Киев, Украина

Чтобы обеспечить "стабильность" режима и не допустить протестов, в 2023 году каждый третий рубль российского бюджета будет направлен на финансирование внутренних силовых структур.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на данные Минфина рф.

"В 2023 году федеральный бюджет потратит 4,2 триллиона рублей по статье «национальная безопасность и правоохранительная деятельность». Расходы по статье, куда зашиты бюджеты МВД, росгвардии, спецслужб (органы безопасности), Следственного комитета, прокуратуры и системы ФСИН, вырастут за год в 1,5 раза - беспрецедентную величину за все время доступной статистики (с 2006 года)", - говорится в сообщении.

Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году: тогда в ответ на протесты на Болотной финансирование силовиков увеличили на 46%.



В 2024 году силовым структурам добавят еще 100 млрд рублей бюджета, после чего расходы планируется «заморозить» - 4,3 трлн рублей в 2025 году.



Суммарно на армию, полицию и другие силовые ведомства бюджет-2023 потратит 8,8 трлн рублей, или каждый третий рубль расходов. В 2024-м это будет 9,3 триллиона рублей, а в 2025-м - в 8,9 триллиона.

«Значительные ресурсы будут предусмотрены на восстановление дружественных территорий и укрепление национальной обороны», - отмечает Минфин, не приводя конкретных сумм.

Экстремальная щедрость в финансировании силовиков - не сюрприз.

«Выбирая между стабильностью и революцией, народ, естественно, выбирал стабильность. Выбирая между войной и революцией, он вполне может предпочесть революцию», - говорит политолог Аббас Галлямов.

Протесты, состоявшиеся в первый день после объявления мобилизации, - это только разминка, считает он: для принятия политического решения большинству граждан нужно время, им предстоит осознать, что мобилизация - не теливизионная абстракция, и вскоре они сами начнут получать повестки, а их друзья и родственники будут возвращаться в страну к гробах.