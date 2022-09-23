В рф рекордно увеличат расходы на полицию, росгвардию и спецслужбы

Чтобы обеспечить "стабильность" режима и не допустить протестов, в 2023 году каждый третий рубль российского бюджета будет направлен на финансирование внутренних силовых структур.
Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на данные Минфина рф.
Предыдущий рекорд был установлен в 2012 году: тогда в ответ на протесты на Болотной финансирование силовиков увеличили на 46%.
В 2024 году силовым структурам добавят еще 100 млрд рублей бюджета, после чего расходы планируется «заморозить» - 4,3 трлн рублей в 2025 году.
Суммарно на армию, полицию и другие силовые ведомства бюджет-2023 потратит 8,8 трлн рублей, или каждый третий рубль расходов. В 2024-м это будет 9,3 триллиона рублей, а в 2025-м - в 8,9 триллиона.
В 2024 году силовым структурам добавят еще 100 млрд рублей бюджета, после чего расходы планируется «заморозить» - 4,3 трлн рублей в 2025 году.
Суммарно на армию, полицию и другие силовые ведомства бюджет-2023 потратит 8,8 трлн рублей, или каждый третий рубль расходов. В 2024-м это будет 9,3 триллиона рублей, а в 2025-м - в 8,9 триллиона.
Экстремальная щедрость в финансировании силовиков - не сюрприз.
Протесты, состоявшиеся в первый день после объявления мобилизации, - это только разминка, считает он: для принятия политического решения большинству граждан нужно время, им предстоит осознать, что мобилизация - не теливизионная абстракция, и вскоре они сами начнут получать повестки, а их друзья и родственники будут возвращаться в страну к гробах.
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