В рф разрешат выпуск транспортных средств с пониженным уровнем безопасности

Минпромторг из-за дефицита комплектующих предложил принять технический регламент, который позволит снизить требования к безопасности автомобилей. Об этом пишет Forbes со ссылкой на подготовленный министерством указ , его подлинность подтвердил источник в одном из профильных ведомств.
Речь идет о проекте «О мерах обеспечения производства транспортных средств в условиях санкций и ограничений с поставками комплектующих». Новый регламент «О безопасности колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период» разрешит с помощью параллельного импорта устанавливать неофициальные детали.
Согласно регламенту, уполномоченная организация проводит идентификацию, испытания, а также экспертизу ранее проводимых испытаний и не дольше пяти дней составляет протокол. Если каких-либо документов, подтверждающих соответствие новым требованиям, от заявителя нет, заявка все равно принимается.
В качестве документов, подтверждающих соответствие, могут приниматься не только сертификаты и декларации по положениям регламента Таможенного союза, но и протоколы испытаний изготовителя (в случае, если принимаются заявки на малые партии). Срок действия одобрения — год.
Такие авто могут быть в обращении только на территории России. Направить на экспорт, за исключением Белоруссии, их будет невозможно, подтверждает гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. В первую очередь это создается для поддержки «КамАЗа» и «АвтоВАЗа», продолжает он. «Дочки» иностранных производителей таким нововведением воспользоваться не смогут. Еще одна проблема — надежность таких автомобилей, подчеркивает Бурмистров.
Сейчас автомобили, произведенные в России, должны соответствовать регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Автомобили, произведенные с использованием «альтернативных компонентов», требованиям этого регламента соответствовать не смогут. Поэтому Минпромторг предлагает принят временный порядок оценки автомобилей с «пониженными требованиями безопасности».
Минпромторг отмечает, что приостановление действия некоторых требований Таможенного союза без создания нового регламента ведет к двум рискам. Первый — это начало импорта из Китая и Индии транспортных средств с пониженным уровнем безопасности, что создаст угрозу безопасности на российских дорогах, а также дополнительную конкуренцию. Второй — потребуется дополнительная аккредитация испытательных лабораторий и органов сертификации, что может занять значительное время и даже привести к остановке автомобилестроительных предприятий.
30 марта правительство утвердило легализацию параллельного импорта, позволяющего поставщикам импортной продукции осуществлять их реализацию в России без разрешения владельца товарного знака.
Перечень товаров, для поставок которых планируется ввести параллельный импорт, по данным «Коммерсанта», будет максимально широк — в предварительной версии списка, с которой ознакомилось издание, перечислена вся номенклатура потребительских и промышленных товаров, а также сырья, кроме сельхозпродукции.
Речь идет о проекте «О мерах обеспечения производства транспортных средств в условиях санкций и ограничений с поставками комплектующих». Новый регламент «О безопасности колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период» разрешит с помощью параллельного импорта устанавливать неофициальные детали.
Согласно регламенту, уполномоченная организация проводит идентификацию, испытания, а также экспертизу ранее проводимых испытаний и не дольше пяти дней составляет протокол. Если каких-либо документов, подтверждающих соответствие новым требованиям, от заявителя нет, заявка все равно принимается.
В качестве документов, подтверждающих соответствие, могут приниматься не только сертификаты и декларации по положениям регламента Таможенного союза, но и протоколы испытаний изготовителя (в случае, если принимаются заявки на малые партии). Срок действия одобрения — год.
Такие авто могут быть в обращении только на территории России. Направить на экспорт, за исключением Белоруссии, их будет невозможно, подтверждает гендиректор «Infoline-Аналитика» Михаил Бурмистров. В первую очередь это создается для поддержки «КамАЗа» и «АвтоВАЗа», продолжает он. «Дочки» иностранных производителей таким нововведением воспользоваться не смогут. Еще одна проблема — надежность таких автомобилей, подчеркивает Бурмистров.
Сейчас автомобили, произведенные в России, должны соответствовать регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Автомобили, произведенные с использованием «альтернативных компонентов», требованиям этого регламента соответствовать не смогут. Поэтому Минпромторг предлагает принят временный порядок оценки автомобилей с «пониженными требованиями безопасности».
Минпромторг отмечает, что приостановление действия некоторых требований Таможенного союза без создания нового регламента ведет к двум рискам. Первый — это начало импорта из Китая и Индии транспортных средств с пониженным уровнем безопасности, что создаст угрозу безопасности на российских дорогах, а также дополнительную конкуренцию. Второй — потребуется дополнительная аккредитация испытательных лабораторий и органов сертификации, что может занять значительное время и даже привести к остановке автомобилестроительных предприятий.
30 марта правительство утвердило легализацию параллельного импорта, позволяющего поставщикам импортной продукции осуществлять их реализацию в России без разрешения владельца товарного знака.
Перечень товаров, для поставок которых планируется ввести параллельный импорт, по данным «Коммерсанта», будет максимально широк — в предварительной версии списка, с которой ознакомилось издание, перечислена вся номенклатура потребительских и промышленных товаров, а также сырья, кроме сельхозпродукции.
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