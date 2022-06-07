В рф признали отправку сотен солдат-срочников на войну против Украины

17:30 07 июня Киев, Украина

В россии официально признали, что минимум 600 военнослужащих-срочников были отправлены на войну против Украины. Утверждается, что "ошибка" исправлена и их уже вернули обратно.

Об этом сообщил Военный прокурор Западного округа Артур Егиев.

"Согласно данным по надзору Западного военного округа, порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены к "специальной военной операции", все они возвращены в кратчайшие сроки. За это наказали 12 офицеров. Были приняты меры дисциплинарного реагирования, и даже решения об увольнении с военной службы должностных лиц, которые допустили данные нарушения", - сообщил Егиев.

Изначально российские власти заявляли, что солдаты-срочники к участию в войне не привлекаются. 2 марта об этом сказали в Минобороны рф, 8 марта то же подтвердил президент владимир путин.



Однако 9 марта официальный представитель ведомства Игорь Конашенков признал, что в Украине "обнаружились несколько фактов присутствия" срочников. При этом он заверил, что "практически всех" их уже вывезли обратно в россию. В то же время какое-то количество срочников было захвачено в плен, добавил Конашенков.