08:05 20 мая Киев, Украина

Россия с трогательными березками давно отошла в прошлое. Сейчас это темная сила, направленная на безжалостное уничтожение экологии и природных ресурсов не только в Украине, в мире, но и у себя. Поэтому не удивительно, что очередным "врагом отечества" стала международная природоохранная организация Greenpeace International.

Генпрокуратура россии сочла нежелательной в рф деятельность организации Greenpeace. Об этом ссылаясь на пресс-службу ведомства, сообщает российское пропагандистское издание ТАСС.

В генпрокуратуре заявили, что деятельность этой организации "представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности российской федерации".

"Природоохранная деятельность Greenpeace фактически сопровождается активным продвижением политической позиции, попытками вмешательства во внутренние дела государства и направлена на подрыв его экономических основ", уверяют там.

Российская сторона также возмущена тем фактом, что организация поддерживает Украину на фоне агрессивной войны, которую против нее развязала рф.

Генпрокуратура заявила, что организация "препятствует реализации российских государственных программ посредством организации информационных кампаний и несогласованных с органами власти массовых публичных акций".

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Greenpeace с конца 80-х годов ХХ века вела деятельность в СССР, а затем и на территории рф.