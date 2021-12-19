В РФ при регистрации в соцсети намерены требовать данные паспорта

В России всех новых пользователей соцсетей и мессенджеров хотят обязать предоставлять паспортные данные, с целью создания спецреестра, доступ к которому будут иметь силовики.
Согласно проекту закона, желающие зарегистрироваться в соцсетях и мессенджерах смогут выбрать, предоставлять ли им данные через собственную систему авторизации сервиса или через единую информационную систему (ЕИС) Роскомнадзора.
При использовании ЕИС данные о пользователе будут проверяться через портал "Госуслуг" (сервис, который позволяет получить доступ к государственным услугам, требует авторизации с помощью паспортных данных). В законопроекте сказано, что данные всех зарегистрированных в ЕИС пользователей могут предоставляться "иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами".
За несоблюдение закона социальным сетям и мессенджерам грозит штраф в 100 тысяч рублей. При этом, согласно документу, персональные данные будут запрашиваться только у новых пользователей.
Эксперты, опрошенные изданием объяснили, что в случае принятия этого законопроекта, существует риск злоупотребления личными данными пользователей со стороны самих сервисов, так и правоохранительных органов.
При использовании ЕИС данные о пользователе будут проверяться через портал "Госуслуг" (сервис, который позволяет получить доступ к государственным услугам, требует авторизации с помощью паспортных данных). В законопроекте сказано, что данные всех зарегистрированных в ЕИС пользователей могут предоставляться "иным госорганам в случаях, определенных федеральными законами".
За несоблюдение закона социальным сетям и мессенджерам грозит штраф в 100 тысяч рублей. При этом, согласно документу, персональные данные будут запрашиваться только у новых пользователей.
Эксперты, опрошенные изданием объяснили, что в случае принятия этого законопроекта, существует риск злоупотребления личными данными пользователей со стороны самих сервисов, так и правоохранительных органов.
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