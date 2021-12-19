В РФ при регистрации в соцсети намерены требовать данные паспорта

"Ни Роскомнадзору, ни соцсетям ни к чему такой объем данных, если они не планируют передавать их правоохранительным органам или монетизировать через рекламу",— считает эксперт общественной организации, занимающейся противодействием цензуры в интернете и пропагандой идей свободы информации и саморегуляции интернет-отрасли "Роскомсвобода" Михаил Третьяк.