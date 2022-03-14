В РФ предлагают ввести уголовную ответственность за исполнение западных санкций

18:47 14 марта Киев, Украина

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил в своем телеграм-канале, что партия подготовит поправки об уголовной ответственности для людей, исполняющих санкции западных стран против России.

«На фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под ограничения», — рассказал Турчак.

Политик заявил, что «факты следования иностранным санкциям внутри страны» — это «косвенное свидетельство их поддержки» и «предательство».