В РФ предлагают ввести уголовную ответственность за исполнение западных санкций
18:47 14 марта Киев, Украина
Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил в своем телеграм-канале, что партия подготовит поправки об уголовной ответственности для людей, исполняющих санкции
западных стран против России.
«На фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под ограничения», — рассказал Турчак.
Политик заявил, что «факты следования иностранным санкциям внутри страны» — это «косвенное свидетельство их поддержки» и «предательство».
"Предлагаем установить жесткую, в том числе уголовную, ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций запада", - заявил Турчак.
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