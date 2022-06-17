В рф перестали активироваться смартфоны Samsung, ввезенные "параллельным импортом"

10:46 17 июня Киев, Украина

Пользователи смартфонов Samsung сообщают, что устройства, ввезенные в рф "параллельным импортом", не активируются, если в них вставлять сим-карты российских операторов.

Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источник, близкий к одному из ритейлеров, и экспертов в области абонентского оборудования.

При попытке вставить SIM-карту российского оператора в новый смартфон, он блокируется. Разблокировать телефон можно только в сервисном центре за 5 тысяч рублей, но придется ждать около двух недель.

Официальных комментариев от компании пока не было.

Как заявил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин, проблема касается примерно 20% ввозимых в страну по "параллельному импорту" смартфонов компании.



Источник, близкий к одному из продавцов телефонов, заявил изданию, что трудности с активацией могли возникнуть у нескольких десятков тысяч покупателей устройств Samsung.



Известно, что Samsung ранее заявлял о своем выходе с российского рынка, но продукцию продолжали заводить обходными путями.