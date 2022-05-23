В рф опубликовали данные о подразделениях и командирах, воюющих в Украине

14:33 23 мая Киев, Украина

Очень важную и интересную информацию опубликовало недавно российское издание Проект: это данные о подразделениях и командирах, участвующих в войне в Украине.

Журналисты издания определили более 150 подразделений российской армии и установить личности 166 командиров, принимающих участие во вторжении, кроме того, акцентировали на том, что значительная часть военных - выходцы из бедных районов РФ. Этим, в частности, объясняют массовое мародерство в оккупированных населенных пунктах Украины.

Сообщается также, что не менее 20 установленных командиров, по состоянию на середину мая, погибли, четверо из погибших командиров - выходцы из Украины.

Проект сообщает, что в войне участвуют:

моторизированные, артиллерийские и зенитные части всех 12 армий России и отдельная танковая дивизия;

все наступательные силы ВДВ: пять десантно-штурмовых подразделений, две воздушно-десантных дивизии и одна бригада спецназа;

шесть разведывательных бригад Генштаба;

морская пехота всех четырех флотов и надводные корабли ЧФ РФ;

истребительные, штурмовые и бомбардировочные полки Воздушно-космических сил России и флотская авиация;

силы полиции и Росгвардии.

Численность российской армии - около 900 тыс. человек, перед вторжением у границ Украины сосредоточили, вероятно, не менее 20% ее личного состава.

Кроме того, на захват Украины отправили даже 15-ю Александрийскую мотострелковую бригаду - единственное миротворческое соединение в стране, которое РФ может направлять для решения международных конфликтов под эгидой ООН.

Сообщается также, что оставшиеся боеспособные соединения наземных сил расположены у западных границ – на случай необходимости противостояния НАТО.

Напомним, в Украине суд вынес первый приговор оккупанту-убийце.