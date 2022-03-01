В РФ ограничили доступ к сайтам "Эхо Москвы" и "Дождя"

20:12 01 Март Киев, Украина

В Российской Федерации ограничили доступ к сайтам "Эхо Москвы" и "Дождя" за публикацию "ложных сведений о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР".





По данным ведомства, эти СМИ также «целенаправленно и систематически» публикуют «заведомо ложные сведения о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР».



В комментарии «Интерфаксу» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сказал, что радиостанция не получала никаких уведомлений о нарушениях от Генпрокуратуры. Генпрокуратура РФ требует ограничила доступ к сайтам радиостанции «Эхо Москвы» и телеканала «Дождь» из-за материалов с призывами к экстремистской деятельности.По данным ведомства, эти СМИ также «целенаправленно и систематически» публикуют «заведомо ложные сведения о действиях российских военных в рамках специальной операции по защите ДНР и ЛНР».В комментарии «Интерфаксу» главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов сказал, что радиостанция не получала никаких уведомлений о нарушениях от Генпрокуратуры.