В рф обсуждались сценарии ядерных ударов по Германии еще в 2021 году - СМИ

10:32 29 октября Киев, Украина

Западные спецслужбы перехватили радиосообщение ВМФ рф обсуждались сценарии ядерного удара по Германии. Это произошло во время проведения россиянами маневра на Балтийском море в конце 2021 года. Об этом сообщает немецкое издание Spiegel.

СМИ сообщает, что в перехвате речь шла о ядерных ударах по Германии с указанием трех целей: Берлин, авиабаза Соединенных Штатов Америки в Рамштайне и авиабаза Бюхель, где американская армия хранит ядерную оружие.

Эксперты по безопасности имеют два объяснения этого перехвата. Часть уверена, что использование ядерного оружия обсуждалось и отрабатывалось на военных учениях, что также происходило во время маневров НАТО. Другие считают, что россияне знали о прослушивании, а потому намеренно назвали цели, чтобы запугать Запад.

По результатам опроса Civey для Spiegel показывают, что в Германии 51% немцев озабочены возможностью начала ядерной войны, 57% – опасаются ядерного удара россии по Украине, а 37% – по Германии.

Напомним, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что если россия применит ядерное оружие, она получит на это серьезный международный ответ.

По словам президента США Джозефа Байдена, глава Кремля Владимир путин отрицает возможность применения ядерного оружия в Украине, но продолжает о нем говорить.