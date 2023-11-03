В рф неизвестные подожгли авто гендиректора предприятия, которое производит боеголовки

16:41 03 ноября Киев, Украина

В российском городе Нижний Новгород неизвестные лица поджгли автомобиль, принадлежащий генеральному директору предприятия "ГосНИИМ," которое специализируется на производстве ракетных боеголовок.

Эту информацию распространило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины 3 ноября.

Автомобиль Volvo XC90 с регистрационным номером Н622НН 152, принадлежащий генеральному директору акционерного общества "ГосНИИМ" Игорю Кузнецову, был подожжен ночью.
"Указанное предприятие занимается разработкой и производством боевых компонентов для российских ракет, которые применяются москвой в ударах по объектам в Украине", - говорится в опубликованном сообщении.
ГУР опубликовало фотографии с места инцидента и отметило, что акцию поджога автомобиля генерального директора "провели представители движения сопротивления.