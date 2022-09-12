В рф муниципальные депутаты требуют отставки путина

18:23 12 сентября Киев, Украина

Московские и петербургские муниципальные чиновники потребовали, чтобы президент российской федерации владимир путин ушел в отставку.

Об этом сообщает, муниципальный депутат Семеновского округа Санкт-Петербурга Ксения Торстрем.



Торстрем призвала других муниципальных депутатов присоединиться к заявлению.

"Мы, муниципальные депутаты россии, считаем, что действия президента путина наносят вред будущему россии и ее гражданам. Требуем отставки владимира путина с поста президента рф !" - говорится в тексте обращения в твитере.

7 сентября совет депутатов санкт-петербургского МО Смольнинское постановил направить в госдуму обращение с призывом отстранить путина от должности по причине госизмены. Признаками таковой они назвали последствия решений президента: уничтожение подразделений армии россии, гибель и увечья молодых и трудоспособных граждан рф, ущерб российской экономике и расширение НАТО, а также оснащение украинской армии современной западной техникой, которое противоречит заявленной цели ее "демилитаризации".



Один из питерских мундепов Никита Юферев, сообщил, что 8 сентября ему и другим депутатам МО Смольнинское пришли вызовы в полицию, где на них составили протоколы о "дискредитации" российской армии.



А 8 сентября совет депутатов московского муниципального округа "Ломоносовский" попросил путина уйти в отставку. В опубликованном обращении московские мундепы пишут, что у путина после второго срока "все пошло как-то наперекосяк: удвоение ВВП не случилось, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из россии массово уезжают умные и работоспособные люди, обещанной стабильности нет и в помине".