В рф могут перестать работать Skype, Xbox и Outlook

17:08 21 июня Киев, Украина

Облачные и сетевые сервисы компании Microsoft , такие как мессенджер Skype и почтовый клиент Outlook, могут стать недоступными для жителей рф.

Этими опасениями с росСМИ поделился замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» Руслан Пермяков.

«Вероятно, мы будем и дальше испытывать проблемы с доступом к продуктам компании. Например, может пропадать доступ к облачной платформе live.com. На ней все завязано: пакет продуктов Microsoft 365, хранилище OneDrive, почтовый домен Outlook, Skype и игровые сервисы», — предупредил эксперт.

Под общим брендом Windows Live компания Microsoft развивала веб-сервисы и программные продукты, распространявшиеся по модели подписки. От него компания отказалась в 2012 году с выпуском операционной системы Windows 8, а продукты, которые развивались в его рамках, были либо свернуты, либо стали отдельными сервисами. Компания пока не делала официальных заявлений по этому поводу.





Облачная платформа от Microsoft называется Azure, на ее мощностях разворачивает проекты не только сама корпорация, но и ее клиенты по подписке. Услугами Azure пользовались, например, оранизаторы Олимпийских игр в Сочи 2014 года и Финансовый университет при правительстве рф.

По мнению Пермякова, на устройства российских пользователей будут реже приходить «критические обновления», а другие девайсы, к примеру, игровые консоли Xbox, могут перестать работать.

«Это приведет к миграции либо на другие продукты, либо на пиратские версии», — считает эксперт.

В начале марта Microsoft приостановила продажи новых товаров и услуг в рф из-за начала войны в Украине.