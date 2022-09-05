В рф людей на войну с Украиной начали набирать через сайт психоневрологического диспансера

Добровольцев на войну в Украине ищут не только в российских тюрьмах — к поиску теперь присоединяются и психдиспансеры. На объявление о наборе на войну от петербургского психоневрологического диспансера № 2 обратил внимание журналист «Би-би-си».
Оно размещено на сайте учреждения — прямо под информацией для посетителей, которым нужно пройти психиатрическое освидетельствование для владения оружием. В объявлении сказано, что людей ищет военный комиссариат Выборгского района, добровольцы нужны в именные подразделения «Кронштадт», «Нева» и «Павловск».
Оно размещено на сайте учреждения — прямо под информацией для посетителей, которым нужно пройти психиатрическое освидетельствование для владения оружием. В объявлении сказано, что людей ищет военный комиссариат Выборгского района, добровольцы нужны в именные подразделения «Кронштадт», «Нева» и «Павловск».
Чья именно это инициатива — неизвестно. В диспансере отказались давать комментарий и бросили трубку.
В сентябре Telegram-канал «Ротонда» со ссылкой на источник рассказал, что власти Санкт-Петербурга начали искать бойцов для «губернаторского батальона» уже даже среди бездомных. Так, в один из шелтеров «Ночлежки» зашел чиновник из администрации Фрунзенского района и попытался раздать агитационные листовки. В самой администрации сказали, что перед ними стоит задача «донести информацию о службе по контракту до всех, до кого возможно», но раздача листовок в ночлежке — якобы личная инициатива чиновников.
В сентябре Telegram-канал «Ротонда» со ссылкой на источник рассказал, что власти Санкт-Петербурга начали искать бойцов для «губернаторского батальона» уже даже среди бездомных. Так, в один из шелтеров «Ночлежки» зашел чиновник из администрации Фрунзенского района и попытался раздать агитационные листовки. В самой администрации сказали, что перед ними стоит задача «донести информацию о службе по контракту до всех, до кого возможно», но раздача листовок в ночлежке — якобы личная инициатива чиновников.
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