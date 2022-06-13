В рф "Комитет против пыток" объявил о ликвидации после признания организации иностранным агентом

Члены российской общественной организации "Комитет против пыток", помогающие пострадавшим от насилия со стороны представителей власти, приняли решение ликвидировать организацию.
Такое решение принято после того, как минюст россии внес организацию в реестр "иностранных агентов".
Об этом сообщает пресс-секретарь "Комитета против пыток" Наталья Курекина.
"Продолжать работать и при этом вешать на себя клеймо "иностранные агенты" мы не хотим. Данный термин считаем оскорблением и клеветой. «Комитет против пыток» всю свою жизнь занимался защитой прав граждан, пострадавших от пыток, бесчеловечного обращения со стороны должностных лиц государственных органов", - заявили в организации.
"Считаю, что таким образом власти дают четкий сигнал, что пытать в нашей стране можно, а вот помогать пострадавшим от пыток гражданам – это вредно для государства, видимо. Про то, что такая позиция совершенно не соответствует конституции россии – вообще говорить не приходится. Видимо, пытки – это теперь часть государственной политики, а борцы с пытками – это явно иностранные агенты. В то время как настоящие патриоты, видимо, по логике Минюста, должны приходить в восторг от звука электрического разряда, пропускаемого через человеческое тело", – сказал бывший председатель организации Сергей Бабинец.
Бывшие сотрудники продолжат вести незакрытые дела о пытках и бесчеловечном обращении.
"Мы не можем оставить 188 дел, работа с которыми ведется и сейчас. Это 188 историй бесчеловечной жестокости и надежды на справедливость – наша обязанность довести их до конца. Но как мы продолжим работать, я пока сказать не могу", – сказала Курекина.
"Комитет против пыток" за 21 год работы получил 3178 сообщений о нарушении прав человека в россии, добился выплаты более 297 млн рублей компенсаций пострадавшим, выиграл 78 дел в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и довел до скамьи подсудимых 159 силовиков, виновных в пытках и жестоком обращении с другими лицами.
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