В РФ хотят ввести уголовное наказание за "распространение фейков о действиях российской армии"

15:47 02 Март Киев, Украина

В Госдуму РФ внесены поправки о наказании до 15 лет лишения свободы «за распространение фейков о действиях ВС России».

"Первая часть - она общая, касающаяся изготовления таких фейков и их распространения, предусмотрено до трех лет лишения свободы. Если деятельность осуществляется с использованием служебного положения, в группе или организованной группе лиц, с использованием интернета и других возможностей широкого распространения, то тогда наказание будет выше, от пяти до 10 лет лишения свободы. Если лицо, распространяющее фейки , заведомо знает, что они ложные, и они получили общественно опасные последствия, то тогда наказание до 15 лет лишения свободы", - сообщил глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

"Лишение свободы", будто она там есть...