19:14 22 июня Киев, Украина

Для героизации образа силовиков, толпой избивающих женщин и подростков, депутаты предлагают выпустить игру с путинскими карателями или интегрировать их образы в уже существующие проекты.

С такой идеей выступил глава комитета Госдумы рф по информполитике Александа Хинштейн

Финансировать интеграцию планируют из федерального бюджета и с помощью российского фонда развития информационных технологий. Но зачем платить больше, когда умельцы уже давно придумали миллиард модов для GTA, где Росгвардия занимается своей любимой работой — бьет людей дубинками.

При этом источник в крупной международной игровой студии выразил сомнение в том, что какая-либо российская компания возьмется за проект, так как это «однозначная пропаганда и огромные риски». При этом источник в крупной международной игровой студии выразил сомнение в том, что какая-либо российская компания возьмется за проект, так как это «однозначная пропаганда и огромные риски».