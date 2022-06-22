В рф хотят улучшить имидж Росгвардии с помощью компьютерных игр

Для героизации образа силовиков, толпой избивающих женщин и подростков, депутаты предлагают выпустить игру с путинскими карателями или интегрировать их образы в уже существующие проекты.
С такой идеей выступил глава комитета Госдумы рф по информполитике Александа Хинштейн
Финансировать интеграцию планируют из федерального бюджета и с помощью российского фонда развития информационных технологий. Но зачем платить больше, когда умельцы уже давно придумали миллиард модов для GTA, где Росгвардия занимается своей любимой работой — бьет людей дубинками.
При этом источник в крупной международной игровой студии выразил сомнение в том, что какая-либо российская компания возьмется за проект, так как это «однозначная пропаганда и огромные риски».
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