В рф хотят улучшить имидж Росгвардии с помощью компьютерных игр

19:14 22 июня Киев, Украина

Для героизации образа силовиков, толпой избивающих женщин и подростков, депутаты предлагают выпустить игру с путинскими карателями или интегрировать их образы в уже существующие проекты.
 
С такой идеей выступил глава комитета Госдумы рф по информполитике Александа Хинштейн
 
Финансировать интеграцию планируют из федерального бюджета и с помощью российского фонда развития информационных технологий. Но зачем платить больше, когда умельцы уже давно придумали миллиард модов для GTA, где Росгвардия занимается своей любимой работой — бьет людей дубинками.

При этом источник в крупной международной игровой студии выразил сомнение в том, что какая-либо российская компания возьмется за проект, так как это «однозначная пропаганда и огромные риски».
«Даже попытка интегрировать службу в существующую игру моментально приведет к санкциям как в адрес компании, так и в адрес конкретных разработчиков».
 
 
 