В рф готовятся пойти по пути большевиков и национализировать активы иностранцев

16:06 13 мая Киев, Украина

Правительство рф планирует поддержать законопроект о введении внешнего управления в ушедших из россии компаниях с иностранным "недружественным" участием.



Документ, внесенный в Госдуму в апреле депутатами-единороссами, коснется сотен структур от автопроизводителей до McDonald’s, приостановивших деятельность после 24 февраля 2022 года "в отсутствие для этого очевидных экономических оснований", согласно пояснительной записке в базе нижней палаты парламента.



По решению суда активы иностранцев могут быть переданы под внешнее или доверительное управление, а затем - проданы, если такое решение примет временная администрация, функции которой будет выполнять попавшая под санкции госкорпорация ВЭБ.рф.



Если инвесторов не найдется, то собственником станет государство за минимальную цену. При этом новый владелец сможет пользоваться товарным знаком и интеллектуальной собственностью без выплаты вознаграждения. А это непременно повлечет за собой имущественные претензии к рф.



Обязательное условие для национализации состоит в том, чтобы не менее 25% бизнеса принадлежало именно иностранцам из "недружественных" государств.



Впрочем, выполнить его будет несложно: из 505 млрд долларов прямых иностранных инвестиций в Россию 75%, или 379 млрд долларов приходилось на страны, попавшие в список "врагов".



Наиболее значимо участие "недружественных" инвесторов - в ключевых секторах экономики. Это, в частности, добыча полезных ископаемых и обрабатывающая промышленность, куда "недружественные" страны вложили сумму, равную 20% всех основных фондов. Еще выше их доля в торговле (равна 80% основных фондов), финансах (почти 70%), а также в научно-технических отраслях (40%).