10:06 20 ноября Киев, Украина

В россии заявили, что их военные врачи освоили "новый способ полного восстановления рук и ног после минно-взрывных и огнестрельных ранений". Он позволяет эффективно воссоздать кости раненого, заявили в Министерстве обороны, передает РИА Новости.

"Впервые в медицинской практике военными врачами Главного военного клинического госпиталя им. Бурденко Минобороны россии в Москве был разработан и внедрен новый способ 3D-моделирования имплантатов для полноценного восстановления конечностей пациентов, получивших тяжелые минно-взрывные и огнестрельные ранения в ходе "специальной военной операции"", - сказали там.

Там рассказали, что что имплантат устанавливают в область рaзрушенной конечности, после чего он заполняется фрагмeнтами костных тканей, которыe берутся из других кoстей, трансплантируются или выращиваются с использованием ствoловых клеток пациeнта.

"Этот способ позволяет восстанавливать и суставы. Регенерировать также можно мышцы и ткани пациента, включая кожу", - добавили врачи.

По их словам, они уже "вылечили" несколько солдат и те, якобы, опять отправились воевать.

Тем временем, во временно оккупированном Луганске увеличивается количество войск страны-агрессора россии.