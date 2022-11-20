В рф готовы "отращивать" солдатам оторванные на фронте конечности

В россии заявили, что их военные врачи освоили "новый способ полного восстановления рук и ног после минно-взрывных и огнестрельных ранений". Он позволяет эффективно воссоздать кости раненого, заявили в Министерстве обороны, передает РИА Новости.
Там рассказали, что что имплантат устанавливают в область рaзрушенной конечности, после чего он заполняется фрагмeнтами костных тканей, которыe берутся из других кoстей, трансплантируются или выращиваются с использованием ствoловых клеток пациeнта.
По их словам, они уже "вылечили" несколько солдат и те, якобы, опять отправились воевать.
Тем временем, во временно оккупированном Луганске увеличивается количество войск страны-агрессора россии.
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