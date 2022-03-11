В РФ директора Фонда борьбы с коррупцией объявили в розыск

Директора Фонда борьбы с коррупцией, который был признан в РФ экстремистской организацией, Ивана Жданова объявили в федеральный розыск.
Об этом сообщил сам Жданов в своем Инстаграме.
Об этом сообщил сам Жданов в своем Инстаграме.
Он также уточнил, что его адвоката Владимира Воронина не допустили в дело против меня по статье 239 УК.
Иван Жданов является подозреваемым по делу о создании НКО, посягающей на личность и права граждан — об этом уголовном деле, которое 4 февраля возбудило Главное следственное управление СК РФ, впервые стало известно в конце апреля. Другими фигурантами дела являются основатель ФБК Алексей Навальный и глава сети его штабов Леонид Волков.
Жданов находится за границей с осени 2019 года. Он уехал туда после того, как было возбуждено уголовное дело об отмывании денег ФБК.
Мосгорсуд 9 июня признал ФБК «экстремистской организацией».
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