В РФ директора Фонда борьбы с коррупцией объявили в розыск

17:22 11 Июнь Киев, Украина





Об этом сообщил сам Жданов в своем Инстаграме. Директора Фонда борьбы с коррупцией, который был признан в РФ экстремистской организацией, Ивана Жданова объявили в федеральный розыск Об этом сообщил сам Жданов в своем Инстаграме.

«Не прошло и 2-х дней с признания ФБК экстремистской организацией, как меня объявили в розыск», - пишет Жданов, публикуя скриншот базы данных розыска МВД РФ.

Он также уточнил, что его адвоката Владимира Воронина не допустили в дело против меня по статье 239 УК.

«Будем добиваться его участия в суде», - подчеркивает российский оппозиционер.

Иван Жданов является подозреваемым по делу о создании НКО, посягающей на личность и права граждан — об этом уголовном деле, которое 4 февраля возбудило Главное следственное управление СК РФ, впервые стало известно в конце апреля. Другими фигурантами дела являются основатель ФБК Алексей Навальный и глава сети его штабов Леонид Волков.



Жданов находится за границей с осени 2019 года. Он уехал туда после того, как было возбуждено уголовное дело об отмывании денег ФБК.



Мосгорсуд 9 июня признал ФБК «экстремистской организацией».