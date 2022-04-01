В рф девушку, облившуюся красной краской в знак протеста против войны, арестовали на 8 суток

Куйбышевский районный суд Петербурга арестовал на восемь суток активистку Евгению Исаеву, облившуюся красной краской в знак протеста против вторжения в Украину.
Об этом сообщает ее адвокат Сергей Подольский.
Девушку признали виновной в мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). По версии полиции, Исаева, разлив краску, нанесла ущерб объекту культурного наследия — зданию городской думы. Повреждения от краски якобы составили более 12 тысяч рублей.
Ранее девушку оштрафовали на 45 тысяч рублей за эту же акцию, вменив ей дискредитацию российских военных (статья 20.3.3 КоАП).
Напомним, 27 марта Исаева в белом платье облилась красной краской у башни городской думы, повторяя слова «Сердце кровью обливается».
Девушку признали виновной в мелком хулиганстве (статья 20.1 КоАП). По версии полиции, Исаева, разлив краску, нанесла ущерб объекту культурного наследия — зданию городской думы. Повреждения от краски якобы составили более 12 тысяч рублей.
Ранее девушку оштрафовали на 45 тысяч рублей за эту же акцию, вменив ей дискредитацию российских военных (статья 20.3.3 КоАП).
Напомним, 27 марта Исаева в белом платье облилась красной краской у башни городской думы, повторяя слова «Сердце кровью обливается».
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