В рф будут выпускать авто класса «Евро-0» без подушек безопасности и ABS

Правительство рф разрешило выпускать авто с низкими стандартами безопасности и экологическим классом, отвечающим нормативам 1988 года.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин.



Координатор движения «Общество синих ведерок» Петр Шкуматов считает, что, вероятно, автовладельцы будут докупать подушки безопасности сами.

«Все подушки безопасности производятся, скажем так, в «недружественных странах». Если посмотреть на конструкцию всех автомобилей, которые производятся в России, то сейчас они потенциально могут быть оснащены двумя подушками безопасности. Вероятно, их установку отдадут на откуп самих автовладельцев», – сказал Шкуматов.

Помимо этого, в России теперь действуют все экологические стандарты: от «Евро-0» до «Евро-5», что позволяет выпускать автомобили с выхлопом, который отвечает нормативам 1988 года.



Автоэксперт Сергей Асланян объяснил, чем это грозит россии:

«Евро-0» — это карбюратор, и другое дело, что у нас нет карбюраторных заводов. У нас сдох Димитровградский автоагрегатный завод, который поставлял карбюраторы для «Жигулей», «Москвичей» и «Волги». Поэтому по «Евро-0» получатся лошадь с телегой и Емеля на печи. Внешне они могут быть похожи на современные, но первая из них будет «Лада Гранта», и мы посмотрим, что окажется у нее под капотом. У нее не будет систем, спасающих жизнь человека, — ABS, ESP. И здесь уже неважно, «Евро-0» или «Евро-2». Такие штуки, как ABS и ESP, очень важны и неслучайно придуманы человечеством, и неслучайно являются обязательными во многих странах. Именно потому, что они лучше водителей умеют водить машину.

Потребитель не сможет дооборудовать автомобили хотя бы до «Евро-2». Для этого требуется пассивный катализатор, а достать его негде, потому что россия его тоже не выпускает. Будет ездить на «Евро-0», а точнее, на «Евро-3», как во время Великой Отечественной войны, когда ездили на газогенераторных машинах, т. е. на дровах.

В россии основной загрязнитель воздуха — это не двигатель внутреннего сгорания, а промышленность. Поэтому при переходе на «Евро-0» мы не сильно поперхнемся. Но пока жива промышленность, мы будем дышать ядом. Москва тому пример: там есть Московский нефтеперерабатывающий завод в Капотне, который несколько лет назад отравил людей. Когда к нему пришли представители государства, им в нос сунули индульгенцию, которая называется квотой на выбросы. Т. е. завод оплатил отравление людей и уложился в бумажку, на которой эти квоты прописаны».