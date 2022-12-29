В рф будут давать пожизненное за диверсии

18:31 29 декабря Киев, Украина

В россии ужесточили наказания за диверсии, соответствующий указ подписал глава страны-агрессора владимир путин . Документ предусматривает дополнение к Уголовному кодексу россии.

Теперь на территории страны-агрессора так называемая "диверсионная деятельность" может стать причиной пожизненного лишения свободы.



В частности, в УК рф появились три новые статьи:

Содействие диверсионной деятельности - лишение свободы на срок от 10 до 20 лет либо пожизненно;

Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности и организация диверсионного сообщества - лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненно;

Участие в таком сообществе - лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.

Таким образом пожизненное лишение свободы теперь грозит не только самим диверсантам, но и тем, кто им помогал, обучал и финансировал. Кроме того, под статью попадают и публичные призывы к совершению диверсий.

Юрист правозащитного проекта "ОВД-Инфо" Ева Левенберг объясняет, что под статью могут подпасть и те, кто просто подвез обвиняемых.

Из-за того, что формулировки очень размыты, практически любой человек может оказаться объектом пристального внимания правоохранительных органов.