В рф будут давать пожизненное за диверсии

18:31 29 декабря Киев, Украина

В россии ужесточили наказания за диверсии, соответствующий указ подписал глава страны-агрессора владимир путин. Документ предусматривает дополнение к Уголовному кодексу россии. 
 
Теперь на территории страны-агрессора так называемая "диверсионная деятельность" может стать причиной пожизненного лишения свободы.

В частности, в УК рф появились три новые статьи:
  • Содействие диверсионной деятельности - лишение свободы на срок от 10 до 20 лет либо пожизненно;
  • Прохождение обучения в целях осуществления диверсионной деятельности и организация диверсионного сообщества - лишение свободы на срок от 15 до 20 лет или пожизненно;
  • Участие в таком сообществе - лишение свободы на срок от пяти до 10 лет.
Таким образом пожизненное лишение свободы теперь грозит не только самим диверсантам, но и тем, кто им помогал, обучал и финансировал. Кроме того, под статью попадают и публичные призывы к совершению диверсий.
 
Юрист правозащитного проекта "ОВД-Инфо" Ева Левенберг объясняет, что под статью могут подпасть и те, кто просто подвез обвиняемых.
 
Из-за того, что формулировки очень размыты, практически любой человек может оказаться объектом пристального внимания правоохранительных органов.
"Любая помощь – подвезли на такси, передали продукты, поговорили, уговорили – это все может трактоваться как "содействие", - сказала Левенберг.