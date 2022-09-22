В рф бросили коктейль Молотова в дверь городской администрации Тольятти
12:11 22 сентября Киев, Украина
В российском городе Тольятти в дверь городской администрации бросили коктейль Молотова.
Об этом сообщают росСМИ.
"Сегодня ночью в Тольятти загорелась входная дверь здания местной администрации. Огонь удалось потушить. Сотрудники Центра Э обнаружили на месте использованные бутылки с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.
В ТГ-каналах также появилось сообщении о пожаре на призывном пункте в Нижнем Новгороде
- там причиной пожара также была бутылка с зажигательной смесью. Российские паблики пишут, что пожар удалось быстро потушить.
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