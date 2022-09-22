В рф бросили коктейль Молотова в дверь городской администрации Тольятти

Об этом сообщают росСМИ.

"Сегодня ночью в Тольятти загорелась входная дверь здания местной администрации. Огонь удалось потушить. Сотрудники Центра Э обнаружили на месте использованные бутылки с зажигательной смесью", - говорится в сообщении.