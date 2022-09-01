В рф активно ищут «козлов отпущения» за провал войны в Украине

19:10 24 августа Киев, Украина

Федеральная служба безопасности собирает информацию об ошибках и просчетах в армии, а также коррупции высших военачальников, чтобы оправдать провал войны в Украине.

Об этом сообщают «Важные истории» со ссылкой на источники в Генштабе и военных чиновников.