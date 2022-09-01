В рф активно ищут «козлов отпущения» за провал войны в Украине

Федеральная служба безопасности собирает информацию об ошибках и просчетах в армии, а также коррупции высших военачальников, чтобы оправдать провал войны в Украине.
Об этом сообщают «Важные истории» со ссылкой на источники в Генштабе и военных чиновников.
По словам одного из них, уже собраны материалы на десятки уголовных дел, но им не дают ход, чтобы не понижать и без того низкий моральный дух армии.
В опалу попал и министр обороны сергей шойгу, который до начала вторжения обещал президенту владимиру путину решить задачу за короткий срок и силами исключительно военных контрактников, говорят источники издания.
По их словам, после вынужденного отступления под Киевом шойгу утратил доверие президента и теперь тот напрямую общается с генералами, минуя министра, с которым прежде ходил в походы в горы и тайгу.
шойгу еще не отправлен в отставку, потому что путин в трудное время не хочет менять министра обороны, говорят источники. Но как только сложный период пройдет, путин может все ему припомнить, полагают они.
Предвидя «зачистку» и поиски предателей, Главное управление Генштаба вооруженных сил также пытается добыть сведения о провалах 5-й службы ФСБ. Армейские чиновники и ФСБ валят друг на друга вину за неверное информирование президента о ситуации в Украине перед началом так называемой "спецоперации".
Фиаско изначальных планов кампании в Украине уже привело к первой громкой отставке в правительстве. В середине июля со своего поста ушел вице-премьер Юрий Борисов — куратор оборонно-промышленного комплекса и гособоронзаказа, на который из бюджета за последние 10 лет было потрачено 20 трлн рублей.
При Борисове российский ОПК получал по 2 трлн рублей ежегодно, обещая к 2020 году поставить в войска дивизионы новых танков «Армата», новый стратегический бомбардировщик, 600 самолетов и тысячи вертолетов, а также довести долю современного вооружения до 70%.
Но в Украину российская армия вошла на старой технике, с бумажными картами и за три месяца практически исчерпала запасы высокоточных ракет. Вопреки прогнозам американской разведки о том, что Киев может пасть за три дня, российские войска контролируют меньше четверти территории Украины и, по западным данным, растеряли треть боевой мощи.
В июле и августе серия арестов прокатилась по новосибирским институтам Российской академии наук, где по меньшей мере трое ученых стали фигурантами дел о государственной измене. Среди них — директор Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН Александр Шиплюк. Специалист в области высокоскоростной аэрогазодинамики и экспериментальных методов исследования газовых потоков, в последние годы Шиплюк занимался гиперзвуковыми ракетами, в частности их защитным покрытием.
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