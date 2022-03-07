В РФ активизировалось извержение Ключевского вулкана на Камчатке

05:54 12 Октябрь Киев, Украина

Ключевской вулкан на Камчатке активизировался в начале октября после двухмесячного молчания.Такое затяжное "молчание" является необычным и требует дополнительного внимательного изучения, сообщила пресс-служба Института вулканологии и сейсмологии (ИВиС) ДВО РАН.

Протяженность лавового потока, спускающегося по склону вулкана, выросла почти до километра. 
В кратере появились выбросы раскаленного материала на высоту около 100 м. Над всей протяженностью лавового потока наблюдается мощное свечение. Извержение Ключевского вулкана возобновилось после двухмесячного перерыва в первых числах октября. До этого вулкан проявлял активность с ноября 2019-го по июль 2020 года.

Ключевской - действующий вулкан на востоке Камчатки, его высота составляет 4,85 тыс. м. Ключевской является одним из самых активных вулканов мира. Его возраст оценивается в 7 тысяч лет.
 