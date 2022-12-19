В рф 17-летнюю девушку задержали за "порчу" инсталляции, посвященной Мариуполю

12:54 19 декабря Киев, Украина

В Санкт-Петербурге, лицемеры, уничтожившие красивый украинский город Мариуполь, поставили в честь него сердечко, символизирующее "побратимство" Петербурга и Мариуполя. Но люди, у которых ещё осталась совесть, написали на нём: «Убийцы, вы разбомбили его. Иуды».
 
 
В совершении "вандализма" подозревают 17-летнюю девушку. Полицейские составили на нее административный протокол по статье о «дискредитации» армии и отпустили под обязательство о явке.
 
На данный момент позорную инсталляцию разобрали.