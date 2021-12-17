В результате взрыва в столице Сомали погибли 5 человек

09:25 25 Ноябрь Киев, Украина





По меньшей мере пять человек погибли и еще 23 получили ранения в результате взрыва , который произошел в столице Сомали Могадишо.

По информации официального представителя группы по военным операциям Абдиасиса Абу Мусаби, взрыв организовала сомалийская исламистская группировка «Аль-Шабааб», а главной целью терористов была проезжающая колонна Организации Объединенных Наций.

Взрыв в центре Могадишо был настолько мощным, что обрушились стены близлежащих начальной и средней школы Мукассара, а также повредились автомобили.

«Пока мы знаем, что пять человек погибли и еще 23 были ранены», - сказал Абдыкадыр Абдирахман, директор службы скорой помощи Аамин.

«Нас потрясло давление взрыва, а затем нас оглушила последовавшая за этим стрельба», - сказал Мохамед Хусейн, медсестра из близлежащей больницы Османа.





Связаться с сотрудниками службы безопасности для получения комментариев не удалось.



Аль-Шабааб в течение многих лет боролся с центральным правительством Сомали за установление своего собственного правления, основанного на строгом толковании законов шариата ислама.



Группа часто проводит бомбардировки и нападения с применением огнестрельного оружия в Сомали и в других местах в ходе своей войны против сомалийских вооруженных сил и санкционированных Африканским союзом сил АМИСОМ, которые помогают защищать центральное правительство.